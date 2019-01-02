Genç çiftçilere kuzu verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında hak sahibi 3 çiftçiye toplam 102 kuzu dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı" çerçevesinde, Körfez İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce çekilen kurada, genç çiftçiler Sefa Çınar, Seracettin Anaç ve İbrahim Avcı hibe almaya hak kazandı.

Kişi başına düşen 34 kuzu, yetkililer tarafından çiftçilere teslim edildi. Çiftçiler de ilgililere teşekkür etti.





Kaynak: AA