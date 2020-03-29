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Genç futbolculardan "Evde kal" çağrısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübünün genç futbolcuları ve teknik heyeti, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.Kulübün oyuncuları ve teknik ekibi, çektikleri videoda "Evde kal" çağrısında...

Genç futbolculardan "Evde kal" çağrısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübünün genç futbolcuları ve teknik heyeti, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Kulübün oyuncuları ve teknik ekibi, çektikleri videoda "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA




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