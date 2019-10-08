Genç gazetecilere “Yeni Medya ve Gazetecilik Etiği” eğitimi

Gazeteciler Cemiyeti ve İrlanda Büyükelçiliği "Yeni Medya ve Gazetecilik Etiği" eğitimi düzenledi.

Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde İrlanda Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen "Yeni medya ve Gazetecilik Etiği" eğitim programı kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden Ankara'ya gelen 17 genç gazeteci, Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi'nde bir araya geldi. Eğitim kapsamında katılımcılara, gazetecilik etiği, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün sınırları ve kapsamı, gazetecilik için sosyal medya planlaması ve dijital medya gibi konularda bilgiler verildi.

Aralarında Sinop, Van, Adıyaman, Tekirdağ, Denizli, Sakarya, Konya, Burdur ve Artvin'in bulunduğu 16 farklı ilden gelen genç gazeteciler, Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde İrlanda Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen "Yeni Medya ve Gazetecilik Etiği" eğitim programı kapsamında Ankara'da buluştu. Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi'nde düzenlenen eğitimde katılımcılara klasik gazetecilik ve dijital medya konusunda mesleğe ilişkin bilgiler verildi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, doğru, tarafsız, objektif, etik ve evrensel kurallara bağlı mesleğini sürdüren gazetecilere kapılarının açık olduğunu ifade ederek, "Dürüst ve namuslu gazetecilik yapmak isteyenlerin sığınacağı bir liman olmaya çalışıyoruz. Sizler de bu ışıktan yararlanmak istiyorsanız, Gazeteciler Cemiyeti'nin kapısı her zaman açık. Şu an Türkiye'de yapılan gazetecilik evrensel kurallara bağlı yapılamıyor düşüncesini benimseyip, kendini gerçek gazetecilik yolunda geliştirenler olursa bu benim yaşantımın en büyük başarısı olacaktır. Bu yıl meslekte 50'nci yılım doluyor. Lütfen benim ıstırabımı azaltın. Gazetecilik yandaş olmak veya beğendiğiniz bir fikri savunmak için yapılan bir meslek değil" dedi.

Bilgin, İrlanda Büyükelçiliği desteğiyle Anadolu'nun farklı illerinden gelen gazetecilere yönelik düzenlenen eğitim programlarını önemsediğini belirterek, "İrlanda Büyükelçiliğine teşekkür ediyoruz. Önceki yıllarda da yine elçilikle beraber genç gazetecileri Ankara'da buluşturmuştuk. Her yıl bu eğitimleri düzenlemedeki ısrarımız, her şeyden önce belki benim de ıstırabımı dindirebilir. Bizim zamanımızda, yani geçmişteki gazeteciliğe özlem duyuyorum. Yeni kuşaklara şimdi yapılan gazeteciliğin bu olmadığını anlatabilirsek çok mutlu olacağız. Gazetecilik hiçbir zaman yandaş olmak veya beğendiğiniz bir fikri savunmak için yapılan bir meslek değil. Gazeteciliğin yandaşı, candaşı, paraleli, yuvarlağı, dikdörtgeni olmaz. Gazeteciliğin bir tek doğrusu olabilir. Çünkü gazetecilik ödüllendirilmiş bir meslektir. Hepimizin iki göz ve iki kulağı var insan olarak bu duyularımızı kullanıyoruz fakat gazetecilikte durum böyle değil. Mesleğe başladıktan sonra bizim gözlerimiz veya kulaklarımız artık bizlere ait değil. Başkaları için duyan ve gören insanlar oluyoruz. Gördüğümüz duyduğumuz şeyleri de erdemli bir insan olarak doğru biçimde aktarmak zorundayız. Bizler başkalarının kulağı gözü ve sesiyiz bu nedenle ödüllendirilmiş kişileriz. Cemiyetimiz Başkan Yardımcısı ve proje koordinatörümüz Yusuf Kanlı'nın da dediği gibi "bizi bir deniz feneri olarak görün'. Biz, ışık vermeye ve bu ışığı söndürmemeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA