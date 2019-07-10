Genç Gezginler Sapanca Yanık’ta yürüdü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen Genç Atölye "de dersler devam ediyor.

Gezi Koordinatörü Erkan Kotan eşliğinde gerçekleştirilen Genç Gezgin Atölyesi bu hafta Sapanca Yanık parkurunda yürüdü. Uzman liderler eşliğinde uzun yolculuklara çıkan Genç Gezgin Atölyesi öğrencileri hem doğaya saygı ilkelerini öğrendiler hem de tabiatla iç içe heyecanlı vakit geçirdiler. Gençlerin spor, doğa ve sağlık bir yaz geçirmesi için açılan Genç Gezgin Atölyesinde gençler şehrin doğa harikası altı parkurunda yürüyecekler.

Kaynak: İHA