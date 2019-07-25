Genç girişimciler Alaşehir’de projelerini anlattı

TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel kurul üyeleri ile birlikte Alaşehir'de bir dizi ziyarette bulundu.

İlk olarak Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'u makamında ziyaret eden TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel ve kurul üyeleri daha sonra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür ve TARİŞ Sirke pekmez Fabrikası ve Kiraz fabrikasına ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyaretlerde TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel kurulun İl genelinde yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Alaşehir ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel, "Kurul üyelerimiz ile birlikte Alaşehir ilçemizde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Önümüzde ki dönem yapacağımız projeleri paydaşlarımızla paylaştık. Fikir alışverişinde bulunduk. Onlardan destek isteyip birlikte çalışma sözü aldık. Bu bakımdan Alaşehir ziyaretimiz oldukça verimli geçti. Bundan sonra ki süreçlerde diğer ilçelerimize yapacağımız ziyaretler ile birlikte yapacağımız projeleri tüm paydaşlarımıza anlatacağız. Özellikle üretici firmalarımıza iş kolaylığı sağlayacak projeler ile kamuoyu önüne çıkmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA