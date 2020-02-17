Genç Girişimcilere müjde! 200 bin TL hibe verilecek

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı 2020'nın başvurularının 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, "200 bin liraya kadar hibe vereceğiz." dedi

"TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI FİKİRLER BEKLİYORUZ"

Bakan Varank Malatyalı İş Adamları Derneği'ndekikonuşmasında, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla, nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünleri geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz.

Bakın bu programın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek. Programa kabul edilenler 200 bin liraya kadar hibe alıp; teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci programı ile ilgili bilgiler aktaran Bakan Varank açıklamasının devamında şöyle konuştu:

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesine sahip firmalarımız; çeşitli vergi indirimleri ve istisnalardan faydalanıyor. Teknoparklarda yer alan firmalar, vergisel avantajların yanı sıra mentörlük, iş eşleştirmeleri ve ihracat destekleri gibi teşviklerden yararlanıyor.

TÜBİTAK ve KOSGEB, iş kurmak ya da kurduğu işi daha da geliştirmek isteyenlere çok zengin imkanlar sunuyor. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla, nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünleri geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz.

Bakın bu programın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek. Programa kabul edilenler 200 bin liraya kadar hibe alıp; teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor.

Bir diğer vizyoner politikamız da firmalara sunduğumuz sermaye desteği. Bunun için 750 milyon liralık kaynağı harekete geçirecek 2 yeni fon kurduk. Bu fonlar; teknolojiye, sanayiye ve yeniliğe yatırım yapacak. Bu fonlar; yatırımlarınıza ortak olup, sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtaracak.