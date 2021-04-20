Genç güreşçilerden büyük başarı! Taşoluk Belediye Spor Kulübü’nün güreşçileri madalyaya doymuyor

16-20 Nisan 2021 tarihleri arasında Tekirdağ Çorlu'da U-15 ve Büyük Yıldız Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübü takım olarak birinci olurken, sporcuları Fatma Yılmaz 33 kilogramda, Yağmur Karabacak 36 kilogramda ve Hava Konca 39 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı kategoride mindere çıkan Dilara Sultan Öner ise 42 kilogramda beşinci oldu. Büyük Yıldızlar kategorisinde yarışan ve kariyerinde Avrupa 3'üncülüğü bulunan Eda Nur Ersoy da 43 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Ceren Sıla Müjde ise 46 kiloda ikinci oldu.

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI ALDIK"

Taşoluk Belediye Spor Kulüp Antrenörü Yakup Yağcı yaptığı açıklamada, tüm sporculara başarılar dileyerek şöyle konuştu: "Yaptığımız çalışmaların karşılığını alabilmek benim için büyük bir onur. Pandemide bile antrenmanlarımızı online olarak devam ettirdik, hiçbir zaman bırakmadık ve karşılığını aldık. Bu yüzden çok mutluyum."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı