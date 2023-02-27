Genc Hamiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Genc Hamiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Genc Hamiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Genc Hamiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Genc Hamiti 21 Eylül 1993 tarihinde Skënderaj şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Genc Hamiti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Genc Hamiti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Genc Hamiti'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Genc Hamiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Genc Hamiti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Genc Hamiti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Genc Hamiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Prishtina

3 Ağustos 2017 yılında KF Drenica

1 Ağustos 2018 yılında KF Ferizaj

1 Temmuz 2019 yılında KF Drenica

16 Temmuz 2022 yılında FC Prishtina

Genc Hamiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Genc Hamiti şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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