Genç horozlar, Buca’yı gözüne kestirdi

Denizlispor, TFF Gelişim U17 Ligi 2. Grup 3. haftasında deplasmanda Bucaspor 1928 ile yapılacak karşılaşmaya galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

TFF Gelişim U17 Ligi 2. Grup 3. haftasında deplasmanda Bucaspor 1928 ile karşılaşacak olan Denizlispor, lige verilen arayı da en iyi şekilde değerlendirerek çalışmalarını sürdürdü. İkinci hafta itibariyle bir yenilgi bir galibiyet alan yeşil siyahlılar, 3. haftada oynanacak Buca 1928 deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını Doğan Demircioğlu Stadı'nda Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde sürdüren genç horozlar, 5'e 2 oynadı ve duran top çalışması yaptı. Moral motivasyonun üst seviyede olduğu Denizlispor U17 takımının çalışmasını, Denizlispor Alt Yapı ve Tüm Spor Okulları İdari Sorumlusu Ahmet Yıldırım da izleyerek teknik heyet ile görüş alışverişinde bulundu.

"Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdik"

Rakibi Bucaspor 1928 ile oynanacak maçı değerlendiren Denizlispor U17 takımı yardımcı antrenörü Muhammet Arı, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerinin altını çizerek, "Ligde ikinci haftayı geride bıraktık. Liglerin erken başlamasından dolayı tam hazır olmadan lige başladık. Üçüncü haftada milli takım maçları nedeniyle bir boşluk oldu. Bu zamanda iyi çalıştık. İyi hazırlandık. Hazırlık maçları yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Tabi bu maçlardan daha ziyade oyuncuların gelişimi, bir noktadan bir noktaya gelişimlerini sağlamak önemli. Oyuncuların gelişimi için haftanın beş günü çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Sezon sonunda da oyuncuların çok iyi yerlere geleceklerine eminim" dedi.

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"Oyuncularımız Bucaspor maçına tam konsantre hazır"

Bucaspor 1928 maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Arı, "Bucaspor 1928 maçının oynanmasına daha bir hafta var ama oyuncularımız Bucaspor maçına tam konsantre hazır. Biz maç maç düşünüyoruz. Önümüzdeki Bucaspor maçı için onların iyi motive olmalarını bekliyoruz. O kadar gelip emek veriyorlar, çalışıyorlar zaman harcıyorlar. İşlerine saygı duyup her maça ayrı ayrı odaklanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)