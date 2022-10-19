Genç influencer yemeye çalıştığı hayvandan derin darbe aldı! Akıllanmadı, tekrarı olacağını söyledi!

Çinli bir genç influencerin canlı yayında eline aldığı arıyla video çekmeye çalışması hiç beklenmeyen bir sonla bitti. Genç o anları saniye saniye kaydetti.

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Genç influencer yemeye çalıştığı hayvandan derin darbe aldı! Akıllanmadı, tekrarı olacağını söyledi!

Çinli olduğu öğrenilen bir influencerin sosyal medya hesabından eline aldığı eşek arısına medyan okuması gündem oldu. "Bunu sakın evde denemeyin" şeklinde paylaştığı videoda eline aldığı arıyı yemeye çalışan genç, kısa bir süre sonra neye uğradığını şaşırdı.

Genç influencer yemeye çalıştığı hayvandan derin darbe aldı! Akıllanmadı, tekrarı olacağını söyledi!

YÜZÜ GÖZÜ DAVUL GİBİ OLDU

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan genç influencer, hiçbir önlem almadan eline aldığı arıyı yemeye çalıştı. Arıyı yedikten kısa bir süre sonra fenalaşan ve hastaneye giden gencin videoda yüzünün ve dudaklarının feci bir şekilde şiştiği görüldü.

Genç influencer yemeye çalıştığı hayvandan derin darbe aldı! Akıllanmadı, tekrarı olacağını söyledi!

EŞEK ARISINA MEYDAN OKUYOR

Arıdan aldığı darbeden hiçbiri şekilde etkilenmeyen influencer, kısa bir süre sonra tekrardan arı yiyeceğini söyledi.

Genç influencer yemeye çalıştığı hayvandan derin darbe aldı! Akıllanmadı, tekrarı olacağını söyledi!

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