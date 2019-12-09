Genç iş adamından siyasete ilk adım

İzmir'de, lojistik hizmetleri alanında başarılı çalışmalara imza atan Fırat Global Lojistik (FGL) firması sahibi Fırat Arda, İYİ Parti'ye üye olarak siyasete ilk adımını attı.

Arda Fırat'a parti rozetini İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar taktı. Düzenlenen törenle İYİ Parti saflarına katılan genç iş adamı, siyasi yaşama atılma nedenlerini ve hedeflerini dile getirdi. Fırat Global Lojistik (FGL) firmasını nakliye, depolama ve gümrükleme alanında yurt içi ve yurt dışına yönelik lojistik faaliyetleriyle alanında Türkiye'nin önde gelen firmaları arasına sokan Arda Fırat, ticari alanda sağladığı başarısını, siyasi zeminde de sürdürmek istediğini dile getirdi.

Siyasetin zor bir süreç olduğunu, birçok konuda fedakârlık gerektirdiğini bildiğini söyleyen Fırat, "Hedeflerim, ideallerim için siyasete giriyorum. Ticari başarılarımı, siyasi alanda da gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Yaşadığım kente, ülkemize, insanımıza hizmet etmek için siyasete atılmak istedim. Beni kendi saflarına alan İYİ Parti'li kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

FGL Yönetim Kurulu Başkanı Arda Fırat, siyasi arenaya geçerken İYİ Parti'yi tercih etmesinin nedenlerine de değindi. İYİ Parti'yi siyasi ve ekonomik çizgisi, demokrasiye bağlılığı, iyileştirilmiş parlamenter sistem hedefi, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı gibi nedenler ve tüzüğünde ortaya koyduğu hedefler nedeni ile tercih ettiğini belirten iş adamı Arda Fırat, "Kendimi, ülkesine, milletine bağlı çizgisiyle siyaset yürüten İYİ Parti'ye yakın hissettiğim için buraya geldim" diye konuştu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da, genç ve başarı bir iş adamı olan Arda Fırat'ı partilerinde görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Arda Fırat'ın, ticari alandaki başarılarını siyasette de gerçekleştirebileceğine inandığını kaydeden başkan Kırkpınar, "Genç kardeşime şahsım ve partim adına "hoş geldin" diyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA