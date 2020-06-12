Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Sağlık yatırımları korona sürecinde gurur kaynağımız oldu ”

Finans, otomotiv, enerji ve altın sektöründe faaliyet gösteren Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Üyesi genç işadamı Ateş Ahlatçı, Türkiye'nin yıllardır sağlık sektöründe son 15 yılda yaptığı yatırımların meyvesini korona sürecinde topladığını belirterek, "Sağlık yatırımları korona sürecinde gurur kaynağımız oldu " dedi.

Kalkınmanın sadece zenginleşmeye değil, sanatın, bilimin, sporun, eğitimin bir arada olabilmesiyle mümkün olacağının altını çizen genç işadamı Ateş Ahlatçı, pandemi sürecinin bu konuda ülke ve millet olarak herkese önemli dersler verdiğini kaydetti.

"Sağlık sektöründe yaptığımız atılımlar dünyaya örnek oldu"

Korona sürecinde bilim, sanayi, kamu, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada hareket ettiğini ve sürecin sonunda bu birlikte hareket edebilme refleksinin Türkiye'nin kalkınması için önemli bir faktör olacağını aktaran Ahlatçı, "Kalkınma sadece zenginleşmeye değil, sanatın, bilimin, sporun, eğitimin bir arada olabilmesiyle mümkündür. Pandemi süreci bize bu kalkınmanın daha hızlı olabileceğini gösterdi. Gördük ki özellikle sağlık sektöründe yaptığımız atılımlar bütün dünyaya örnek ve gurur kaynağımız oldu. Sağlık turizmi, bundan sonraki süreçte ülkenin önemli gelir kaynağı olarak öne çıkabilir. Pandemi sürecinde kazanılar bu başarı üzerinden çalışmalara ağırlık verilmemeli, bu dalga kaçırılmadan fırsata dönüştürülmelidir" değerlendirmesini yaptı.

Köyden kentlere göçün artması ile birlikte tarım ve hayvancılığın neredeyse unutulduğunu da belirten Ahlatçı, sözlerinin sonunda "Bu değerlerimizi yeniden hatırlamamız gerekiyor. Yerli, milli kavramını geri kazanarak ayakları yere sağlam basan üretim yapmamız, katma değeri yüksek, nano teknolojilere yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA