Genç kadın saniyelerle ölümü atlattı!
Çorum’da yolun karşısına geçmek isteyen bir otomobil, ana yoldan gelen özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun ilerisine savrulurken o anda yolda yürümekte olan genç kadın kazadan son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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13 Kasım 2020 Cuma 17:28
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