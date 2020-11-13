Genç kadın saniyelerle ölümü atlattı!

Çorum’da yolun karşısına geçmek isteyen bir otomobil, ana yoldan gelen özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun ilerisine savrulurken o anda yolda yürümekte olan genç kadın kazadan son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.