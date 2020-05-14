Genç kadına ormanda dehşeti yaşattılar! Kemiklerini kırıp kulağını kestiler

Milliyet'in haberine göre görücü usulü evlendirilen Ceylan Yıldırım isimli genç kadın evinde sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet görünce daha fazla dayanamadı ve kendisi ayrı bir eve çıkarak çalışmaya başladı.

Genç kadın bunun üzerine evi terk edip kendisine yeni bir düzen kurdu. Sekiz aydır da eşinden ayrı yaşayan Yıldırım, geçtiğimiz pazar gecesi eşi Ersin Yıldırım ve eşinin üç kardeşi tarafından kaçırıldı. Kemikleri kırılana kadar dövülen ve kulağı kesilen genç kadın, sekiz saat sonra polisler tarafından kurtarıldı.

Eşi Ersin Yıldırım ve Ceylan’ın kaçırıldığı aracın sahibi Ersin Yıldırım’ın amcası Sait Yıldırım Beykoz’da yakalandı. Olayın diğer şüphelileri ve kardeş oldukları anlaşılan Ali Yıldırım (22), Dilek Yıldırım (27) ve Burhan Yıldırım (36) ise Pendik’te gözaltına alındı. Ersin Yıldırım ve ailesi, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sait Yıldırım, Ali Yıldırım ve Dilek Yıldırım, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli eş Ersin Yıldırım ve Burhan Yıldırım ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KULAĞIMI DA KESMİŞLER"

Kaçırıldıktan sonra sekiz saat boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gören Ceylan Yıldırım, yaşadıkları Milliyet’e anlattı:

“Evliğim boyunca Ersin Yıldırım tarafından sürekli psikolojik şiddet görüyordum, zamanla buna fiziksel şiddet de eklendi. Artık dayanacak gücüm kalmadı ve ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak bana kesinlikle ayrılmayacağını ve ayrılırsam da beni öldüreceğini söyledi. Sekiz ay önce yanından ayrılıp ayrı bir eve çıktım ve çalışmaya başladım, yerimi bilmiyordu. Geçtiğimiz pazar günü de annemleri ziyaret ettiğimi öğrenmiş. Evime dönerken Ersin Yıldırım, iki erkek ve bir kız kardeşiyle beni zorla bir araca bindirdi. Araca bindirdikleri gibi de şiddet uygulamaya başladılar. Kaburgalarımı kırmışlar ve ben gördüğüm şiddet sonrası baygınlık geçirmişim. Gözlerimi açtığımda Beykoz’da ormanın içinde bir evdeydim. Burada şiddet devam etti. Baygınlık geçirdiğimde kulağımı da kesmişler. Kolumu kırdılar. Bu şiddet bu şekilde sekiz saat boyunca sürdü. Hem beni dövüp hem de bana, ‘Şikayet edersen yüzüne kezzap dökeriz, aileni de seni de öldürürüz’ dediler. Ailemin şikayeti üzerine sekiz saat sonra polisler beni bulup ellerinden kurtardı.”

"BENİ BULMASALARDI BELKİ DE ÖLMÜŞTÜM"

“Bunların başıma gelmesinin tek sebebi boşanmak istemem. Kimse durup dururken çocukları varken evliliğini bitirmek istemez. Beni dört kişi kaçırdı ve dördü de saatlerce işkence uyguladı. Ama sadece Ersin Yıldırım ve kardeşi Burhan Yıldırım tutuklandı. Diğerleri ise serbest. Eğer polis gelmeseydi, beni bulmasalardı belki de öldürülmüştüm, ölümden döndüm. Ben hepsinin tutuklanmasını ve ceza almasını istiyorum.”

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