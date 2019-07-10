Genç kadından 24 Haziran'dan beri haber alınamıyordu! 300 saatlik kamera kaydı izlendi ve...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten, 24 Haziran'da evinden çıktı ve bir daha dönmedi. Mehmet Çamkerten, eşinden haber alamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

EŞİ İLE TARTIŞTIĞI ÖĞRENİLİNCE...

Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Köy ve çevresinde yapılan arama çalışmalarında, Başak Çamkerten'e ait bir ize rastlanılamadı. Genç kadının evi terk etmeden önce cep telefonunu alan eşi Mehmet Çamkerten ile tartıştığı öğrenildi. Eşine kızan kadının evi terk ederek ortadan kaybolduğunun belirlenmesi üzerine arazide yapılan arama çalışmaları durduruldu.

YAKLAŞIK 300 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ

Rize ve Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde genç kadının bulunması için özel bir ekip kuruldu. Ekip, kadının ilçeden ayrıldığı andan itibaren izini sürerek, yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

İncelemeler sonucunda genç kadının Eskişehir'de bir evde olduğu belirlendi. Ulaşılan kadın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, kadın sığınma evine yerleştirildi. Genç kadının eşi ile tartıştıklarını belirterek evden kaçtığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.