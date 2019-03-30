Genç kadını tabancayla vurup, kaçan şüpheli yakalandı (2)
Kayseri'de, husumetli olduğu Fidan Barboros'u (25) tabancayla vurarak yaralayan Gökhan Türkmen (36), Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği...
TUTUKLANDI
Kayseri'de, husumetli olduğu Fidan Barboros'u (25) tabancayla vurarak yaralayan Gökhan Türkmen (36), Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
DHA
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