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  3. Genç kadını tabancayla vurup, kaçan şüpheli yakalandı (2)

Genç kadını tabancayla vurup, kaçan şüpheli yakalandı (2)

Kayseri'de, husumetli olduğu Fidan Barboros'u (25) tabancayla vurarak yaralayan Gökhan Türkmen (36), Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği...

Genç kadını tabancayla vurup, kaçan şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kayseri'de, husumetli olduğu Fidan Barboros'u (25) tabancayla vurarak yaralayan Gökhan Türkmen (36), Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA

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