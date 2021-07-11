Genç kadının acı sonu! 7 kattan beton zemine çakıldı...

Yalı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, 7 katlı binanın en üst katında oturan Senem Güçlü, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü.

Metrelerce yüksekten beton zemine çakılan 7 katlı binanın en üst katında oturan Senem Güçlü, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü. çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan genç kadın hayatını kaybetti. Olayın cinayet mi, kaza mı olduğunun öğrenilmesi için soruşturma başlatıldı.