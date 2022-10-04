Genç kadının vücudunda elektroşok izlerine rastlandı

Kocaeli'de eşi Hatice Senem'e işkence yaparak ölümüne neden olan sanığın yargılanma süreci devam ediyor

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Genç kadının vücudunda elektroşok izlerine rastlandı

Kocaeli de eşi Hatice Senem'e işkence yapıp ölümüne neden olan sanık için yargılanma süreci devam ediyor. Adli tıp raporuna göre genç kadının vücudunda yanık izlerinin yanı sıra elektroşok izlerine de rastlandı. Savunma yapan sanık, "Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum ki elektroşok kullanmadım. Bunu nasıl ispatlarım bilmiyorum ama adil yargılanmak istiyorum" dedi.iha-20221004aw727680-1-t.jpgOlay, 23 Eylül 2021 tarihinde Derince ilçesinde yaşandı. 3 yıl önce evlenen Hatice Senem (23), sorunlar yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartıştı. İddialara göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeğinin annesi eşi Hatice Senem'i darp ederek ölümüne neden oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, incelemelerinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kaçmak için HDP binasına giden Mehmet Senem ise kısa sürede yakalandı. Mehmet Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.iha-20221004aw727680-3-t.jpg

HATİCE SENEM'İN VÜCUDUNDA ELEKTROŞOK İZLERİ BULUNDU

Hakkında "Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Senem, taraf avukatları, aileler ve tanıklar katıldı. Mahkeme başkanı, geçen çelse Adli İhtisas Kurumundan istediği raporu okudu. Rapor'un Hatice Senem'in vücudunda yanıkların olduğu, elektroşok cihazının da maktulün üzerinde kullanıldığına dair izlerin bulunduğu belirtildi. Rapora itiraz eden sanık Mehmet Senem, "Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum ki elektroşoku kullanmadım. Bunu nasıl ispatlarım bilmiyorum ama adil yargılanmak istiyorum" dedi. Sanık Mehmet Senem'in avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.iha-20221004aw727680-4-t.jpg

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