Genç kemancılar çocukları hayran bıraktı

Adana'nın sosyal, kültürel ve ekonomik olarak zayıf güney bölgesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Ortaöğretim Okulu, müzik zümresinin organize ettiği bir etkinlikle okulun konser salonunun açılışını genç kemancılarla gerçekleştirdi.

Almanya, İtalya, Sırbistan ve Japonya'daki keman yarışmalarında birincilikleri olan Çukurova Devlet Konservatuvarı 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Elif Eroğlu ve yine Çukurova Konservatuvarı Lisesi mezunu ayrıca Almanya, İtalya, Berlin, Ukrayna, Paris'te, birincilikleri olan ve bu yıl Çev Sanat bursuyla Almanya Hamburg Müzik Yüksek Okulunda okuyan 19 yaşında Kazım Kaan Alıcıoğlu, yaşları 9-15 olan orta öğretim çocuklarına resital verdi.

Bach, Vivaldi, Handel, Kreisler gibi bestecilerin eserlerini seslendiren genç kemancılar, ayrıca eserlerini çaldıkları bestecilerin hayatlarından kısa kesitler içeren slayt sunumu da gerçekleştirdi.

Öğrencilerin ilgiyle izledikleri konser sonunda, Kazım Kaan Alıcıoğlu ve Elif Eroğlu kendilerine yöneltilen birbirinden ilginç soruları cevaplayıp sanat yolculuklarından bahsettiler. Alıcıoğlu ve Eroğlu, çocuklara disiplinli bir çalışma ve istekle istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz mesajları verdi.

Yıldırım Beyazıt Ortaöğretim Okulu Ali İpekçi ise, okullarının Adana'nın sosyo ekonomik olarak zayıf bir bölgesinde bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu bölgede yaşayan çocuklarımızın gelecek planları yaparken örnek alacakları başarılı insanlara ihtiyaçları var. Başarılı bir eğitmen kadromuz var fakat çocuklar bazen yaşıtlarından, bizim öğretebileceğimizden daha fazla şey öğrenebilirler. Dünyada başarılar göstermiş yaşıtı sanatçı gençlerin performanslarını seyrederek hayat hikayelerini dinlemeleri öğrencilerimizi çok etkiledi. Müzik öğretmenlerimizden enstrüman çalmak isteyen öğrenci sayımız arttı. Bu bizi çok sevinirdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA