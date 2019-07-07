Genç kız düğünde kaçırıldı! Tarlada bu halde bulundu

Adana Seyhan'nın Gülbahçesi Mahallesi'nde bir yakınının düğüne katılan 18 yaşındaki R.T, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçla kaçırıldı.

Yakınları R.T'nin kaçırıldığını fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Polkis ekipleri bunun üzerine, R.T'nin götürülebileceği yerlerde araştırma yaptı.

MISIR TARLASINDA BULUNDU

Ekipler çalışmalarını sürdürdüğü sırada, Gölbaşı Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasından kadın sesleri geldiği ve kadının yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ve R.T'yi üzerindeki abiye kıyafet ile tarlada bulan ekipler, hafif yaralı olduğu tespit edilen kızı ekip aracıyla Hürriyet Polis Merkezine götürdü.

Polis merkezine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan R.T, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.