Genç kız felç kaldı! Aracıyla çarpan ABD’li serbest bırakıldı!

1 Temmuz’da Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçekleşen olayda otomobilin yaya geçidinde çarptığı 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ, felç kaldı. 100 kusurlu bulunan şüpheli NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin ise serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ederken dosyada, Thevenin hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

"RAHAT OLUN KURTARMAK İÇİN SERVETİMİ HARCAYACAĞIM"

İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Ezgi 2 tane ağır ameliyat geçirdi. Ezgi’nin annesi Fikriye Aydındağ, Thevenin’in tedavi sözünü tutmamasına isyan eden anne Aydındaği, “Bu şahıs kırmızı ışıktan geçerken Ezgi’ye çarpmış. Bu şahıs, çarptığı gün çok üzgün olduğunu ve kızımın tedavisi için gerekli her şeyi karşılayacağını söyledi. Bize ‘Rahat olun servetimi harcayacağım ve kurtaracağım’ dedi. Avukatımız ve karşı taraf, ‘anlaşma yoluna gidelim’ dedi. Diğer türlü mahkeme sürecinin uzayacağını söylediler. Ezgi’nin tedavisi aksar diye konuşuldu."

“TELEFONLARIMIZI AÇMADI”

"O süreçte tek önceliğim kızımın tedavisiydi ve ‘tamam’ dedik. Muğla’da ilk ameliyattan sonra doktorlar kızımın felç olduğunu söyledi. İstanbul’da tedavi için başka bir doktor bulduk. Şüpheli buradaki tedavi masraflarını karşılayacağını söyledi. Ancak 42 gün hastanede kaldık ve 35 günü biz kendimiz ödemek zorunda kaldık. Şahısı defalarca aradık ancak telefonlarımızı açmadı. Arabamızı sattık ve kredi çekip öyle hastane masraflarını karşıladık.”

DAVA 3 AYDIR AÇILMADI

“Dediğim gibi, bizim başta anlaşma yolunu kabul etmemizin sebebi, kızımın tedavisiydi. Ben şahsın vadettiği sözleri yerine getirmesini istiyorum. 3 haftalık bir tedavi sürecimiz var. Buradaki, masraflarımızı bir yardım kuruluşu karşılayacak, peki ya sonra. Kızım bana ‘Anne böyle yaşamak ölümden beter’ diyor. 3 ay oldu. Biz hâlâ davanın açılmasını bekliyoruz.”

Soruşturmasının devam ettiğini ve şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı olduğunu söyleyen Avukat Seray Gödekmerdan Erdoğan, “Müvekkilimiz Ezgi Aydındağ, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçtiği sırada, aşırı süratle gelen ve kırmızı ışık ihlali yapan aracın kendisine çarpmasıyla hayati tehlike barındıracak biçimde ağır yaralanmıştı. Aileye maddi ve manevi destek sağlayacağını bildirmesi üzerine müvekkilimizin ailesi uygun bir doktor buldu. Ancak şüpheli, aniden ortadan kayboldu. Şüpheli 212 bin 888 TL’lik tedavi faturasını ödememiş, aile, kredi çekerek masrafı ödemek zorunda kalmıştır. Ezgi şu an Haluk Levent’in girişimi ile İstanbul Liv Hospital Hastanesi’nde tedavi görüyor. Kazada, tam kusurlu olan şüphelinin serbest bırakılması kabul edilebilir değildir.” dedi.