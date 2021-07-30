Genç kız kafede kaybettiği parasını ararken tacize uğradı! Kadınlar sokağa döküldü: "O işletmenin kapatılmasını istiyoruz"

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bir kafede yaşandı. Parasını oturduğu kafe içerisinde düşüren 17 yaşındaki genç kız, kaybettiği parasını aramaya başladı. Parayı kıyafetlerinde ve cebinde telaşlı bir halde arayan 17 yaşındaki genç, iddiaya göre işletme sahibi Y.A. tarafından el ile taciz edildi. Tacize uğrayan kız, yaşadığı durumu ailesiyle paylaştı. Ailesi bu durumun hemen ardından polise haber verdi ve komşuların iddiasına göre, Y.A isimli işletme sahibi gözaltına alındı. Y.A, polise verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşletme önünde toplanan mahalle sakinleri ise eylem yaparak duruma tepki gösterdi. Kafenin kapatılmasını istedi.

“Alkollüydüm, özür dilerim”

Edinilen bilgiye göre, olayın ardından genç kızın ablası Y.A'yı aradı. İşletme sahibi adam telefonda kızın ablasına o esnada alkollü olduğunu, yaşananlardan ötürü özür dilediğini söyledi.



Y.A'nın serbest bırakılmasına, işletme önünde toplanarak tepki gösteren kadınlardan Nehir Koçan, “Kafenin işletme sahibi, 17 yaşındaki bir kızı taciz ediyor, elle taciz ediyor. Biz asla kendisini bu mahallede istemiyoruz. Bu işletmenin kapatılmasını istiyoruz. Buralardan gitmelerini istiyoruz. Biz, çocuk tacizine, kadın tacizine yeteri kadar artık sınırımız dolmuş, taşmış durumdayız. Biz artık bunların burada barınmasını istemiyoruz. Buradaki tek isteğimiz, bu mekanı kapatıp çocuk tacizcilerini, kadın şiddetine bu kadar meyilli bir işletme sahibinin Yel Değirmeni’nde barınmasını istemiyoruz” dedi.