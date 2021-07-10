Genç kıza sevgili dehşeti! 3 boyunca eve kapatıp, kabusu yaşattı

Kayseri'de yaşanan olayda, bir genç kadın 3 gün boyunca kabusu yaşadı. Madde bağımlısı olduğunu öğrenilen sevgilisi tarafından eve kapatılan genç kadın, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

3 GÜN BOYUNCA EVE KİLİTLEDİ

Tüyler ürperten olay, Kayseri'nin Talas ilçesi Tablakaya mahallesindeki 8 katlı apartmanının son katındaki dairede meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı bir genç, kız arkadaşını eve kilitleyerek zorla alıkoydu. Korku dolu anlar yaşayan B.Y. öfkeli adama karşı koyamadı. Yaşanan olayda kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşayan B.Y. zorla alıkonulduğu evden, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kurtulabildi.

ÇEVREDEKİLER DİKKATİ SAYESİNDE FARK EDİLDİ

Sinir krizi geçiren şahıs balkonda bağırarak bazı eşyaları sokağa fırlatmaya başladı. Çevredekilerin dikkatini çeken olayda evde bir kadının olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının rehin alınmış olabileceği şüphesi üzerine özel harekat polislerinden destek istedi.

EKİPLER EVE KOÇBAŞIYLA GİRDİ

Kapıyı çalan ekiplere olumsuz yanıt veren şahıs, tehlikeli davranışlarda bulununca operasyon için harekete geçildi. Genç kadını kurtarmak için operasyon başlatan ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

2 saat süren olayda gözaltına alınan madde bağımlısı B.Y. polis otosuna bindirildi. Talihsiz B.Y'nin ise olayın şokunda olduğu gözlendi. Üç gündür alıkonulduğu öğrenilen genç kadın ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.