Genç kıza uyuşturucuya alıştırdığı söylenip vuruldu! Ölmesin diye yardım edip kaçtılar

Antalya'da telefon tamiri için bekleyen bir kişi kimliği belirsiz kişilerce "14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdın" iddiasıyla silahla bacağından vuruldu. Ölmesin diye bacağına kemerle tampon yaparak olay yerinden kaçan zanlılardan biri yakalanırken yaralı adam ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.