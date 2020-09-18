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Genç kıza uyuşturucuya alıştırdığı söylenip vuruldu! Ölmesin diye yardım edip kaçtılar

Antalya'da telefon tamiri için bekleyen bir kişi kimliği belirsiz kişilerce "14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdın" iddiasıyla silahla bacağından vuruldu. Ölmesin diye bacağına kemerle tampon yaparak olay yerinden kaçan zanlılardan biri yakalanırken yaralı adam ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda bir iş yerinde telefon tamiri için bekleyen Ozan S., kimliği belirsiz kişilerce dükkanın önünde vuruldu. "14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdın" iddiasıyla vurulan şahısın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ozan S.'ye saldıranlardan birisi yakalanırken diğer kişiler içinde polis aramalarını sürdürüyor.

Genç kıza uyuşturucuya alıştırdığı söylenip vuruldu! Ölmesin diye yardım edip kaçtılarGenç kıza uyuşturucuya alıştırdığı söylenip vuruldu! Ölmesin diye yardım edip kaçtılar

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18 Eylül 2020 Cuma 13:16
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