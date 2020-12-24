Genç kızı bıçaklayan zanlıdan şaşırtan ifade: "Sarhoştum, tanımıyorum"
Bolu’da, 24 yaşındaki M.C. isimli kız, Zeki K. isimli bir kişi tarafından 3 farklı yerinden bıçaklandı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan genç kız tedavisinin ardından taburcu edilirken olayda kaçan zanlı ise bir süre sonra yakalandı. Zanlı ifadesinde, ''Sarhoştum ve kendimde de değildim'' dediği öğrenildi
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24 Aralık 2020 Perşembe 16:13
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