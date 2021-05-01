Genç kızı taciz eden kişi sözleriyle şaşırttı: ''Böyle giyinirsen biz bakınca bir şey diyemezsin''

İstanbul'da genç bir kadın, otobüs durağından geçerken yaşlı bir adamın kendisini sözlü olarak tacizde bulunduğunu iddia etti. Çevredeki vatandaşların da dahil olduğu olayda yaşlı adamın sözleri ise duyanlara pes dedirtti.

İstanbul'da yaşlı bir adam ile genç bir kadın arasında yaşanan diyalog akıllara durgunluk verdi. Olayda otobüs durağında oturan bir yaşlı bir adam, önünden geçen mini şortlu genç bir kadına sözlü tacizde bulundu. Yaşlı adam tarafından taciz edilen kadın tepkisine çevredeki vatandaşlarda dahil oldu.

''BAKAMAZSIN DAYICIM''

Yaşlı adamın "Böyle giyinemezsin, giyinirsen biz bakınca bir şey diyemezsin" ifadeleri kullanması üzerine otobüs durağına gelen vatandaşlardan biri "Bakamazsın dayıcım, çarşaf da giyer, şort da giyer" diyerek sesini yükseltti.

''SEN GÖZÜNE HAKİM OLACAKSIN''

Bir başka vatandaşın cep telefonuna anbean kaydedilen görüntülerde Tacize uğrayan kadının "Sen gözüne hakim olacaksın" tepkileri üzerine şahsın verdiği cevap şaşırttı. Yaşlı adamın, "İkaz etme hakkım var" diyerek kendini savunması ise görenleri hayrete düşürdü.