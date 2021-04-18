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  3. Genç kızı tek hamlede çekip aldı! Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı kurtardı

Genç kızı tek hamlede çekip aldı! Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı kurtardı

Bursa'da bunalıma giren genç kız, istinat duvarı üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerindeki herkes genç kızı ikna etmeye çalışırken, mesai bitimi eve gitmekte olan yüzbaşı genç kızı tek hamle ile kurtararak aşağıya indirdi.

Genç kızı tek hamlede çekip aldı! Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı kurtardı

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Işıklar Mahallesi Işıklar Asb. M.Y.O. karşısında meydana geldi. Bunalıma girerek yol kenarındaki istinat duvarına çıkan 18 yaşındaki bir genç kızı fark eden vatandaşlar güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kızı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Işıklar Asb. M.Y.O.'da görevli Yüzbaşı Hakan Sönmez mesaisini bitirip eve gitmek için yola çıktığı sırada genç kızı fark etti. Ekiplerin yanına giden Yüzbaşı Sönmez, jandarma olduğunu ve okulda önleyici kolluk hizmeti dersi verdiğini söyledi.

GENÇ KIZI TEK HAMLEDE KURTARDI

Daha sonra elindeki poşeti yere bırakıp fark edilmeden genç kıza yaklaşan Sönmez, tek hamle ile genç kızı aşağıya çekip intihar etmesini önledi. Genç kızın olay yerine gelen annesini de sakinleştiren kahraman yüzbaşı, intihar etmek isteyen genç kızı, "Ben jandarmayım, her zaman sizin yanınızdayız. Bizim için çok değerlisiniz. Benim de kızlarım var. Müsaade et konuşalım, sana yardımcı olabilirim" diyerek sakinleştirdi. İkna olan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Genç kızı tek hamlede çekip aldı! Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı kurtardı

Genç kızı tek hamlede çekip aldı! Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı kurtardı

Genç kızı tek hamlede çekip aldı! Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı kurtardı

Genç kızı tek hamlede çekip aldı! Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı kurtardı

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