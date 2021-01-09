Genç kızın yavru köpekleri annelerinden ayıran ekiplere haykırışı yürekleri dağladı!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde barınağa götürmek için mahalledeki sokak köpeklerini toplayan belediye ekiplerinin yavruları annelerinden ayırmasına genç bir kız gözyaşları içerisinde engel olmak istedi. Cep telefonuna kaydedilen o anların ardından mahalleden bir kişinin ise kızı darp etmesi kameralara böyle kaydedildi.

Arifiye ilçesinde iki gün önce meydana gelen olayda, mahalleye yavru sokak köpeklerini barınağa götürmek için gelen belediye ekipleri, yavruları tek tek annelerinden ayırarak toplamaya başladı. Belediye çalışanlarına gözyaşları içinde "Yavrularını annelerinden ayırmayın" diyen genç kız o anları kayıt altına aldı.

''BASMA GÜNAH''

Görevlilere yardım etmek isteyen mahalle sakini ise kaçmaya çalışan bir yavrunun üzerine basarak yakalamaya çalıştı. O anları gözyaşları içinde ağlayarak cep telefonuyla kayda alan genç kız, adama yalvarırcasına, "Basma günah” diyerek engel olmaya çalıştı.

''BAK BU BİZE SIKINTI OLUR''

Genç kızın tepkisine aldırış etmeden yakalanan yavru köpekler, belediye ekiplerince karga tulumba araca yüklenerek barınağa götürüldü. Kızın işkence anlarını kayıt altına aldığını gören görevli ise “Bizi çekiyor, bak bu bize sıkıntı olur, ben bu şartlar altında çalışamam” diyerek arkadaşını uyardı. Tek isteği yavru köpeklerin annesinden ayrılamaması olan genç kız, aynı mahallede oturan ve amca dediği vatandaş tarafından tehdit edilerek tokat yedi.

Yaşanan tartışma mahallelinin ayırmasıyla son bulurken anbean kayıt altına alınan skandal olayın görüntülerinde, mahalle sakinin yavru köpeğin üstüne basması, çalışanların ise köpekleri karga tulumba arca yüklemeleri ve köpeğin üzerine basan mahalle sakinin gözü yaşlı genç kıza saldırması yer alıyor.