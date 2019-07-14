Genç Milli Boks Takımı'ndan 6 madalya

10-14 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'ın Subotica kentinde düzenlenen 37'nci Altın Eldiven Uluslararası Boks Turnuvası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Genç Erkekler Boks Milli Takımı şampiyonayı 4 gümüş, 2 bronz madalya ile tamamladı.

64 kiloda Utku Kürşat Özhan, 81 kiloda Samet Ersoy, 91 kiloda Abuzer Topaloğlu ve +91 kiloda Uğur Aydemir Şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. 52 kiloda Samet Gümüş ve 60 kiloda Mizan Aykol bronz madalya kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA