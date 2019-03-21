Genç milli judocular Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek olan Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Türkiye 19 kadın ve 25 erkek judocuyla madalya mücadelesi verecek.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek olan Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Türkiye 19 kadın ve 25 erkek judocuyla madalya mücadelesi verecek.
23-24 Mart tarihlerinde yapılacak müsabakalarda 26 ülkeden 132 kadın ve 233 erkek judocu Avrupa Şampiyonası'nda madalya edecek.
Türkiye'yi tatamide temsil edecek Genç Milli Takım'da yer alan isimler şunlar:
Kadınlar: 48 Kg: Gamze Sayma, Özge Andiç, 52 Kg: Zeliha Cinci, Kader Divan, Eda Karademir, 57 Kg: Buket Mercan, Kübra Şenyayla, Hasret Bozkurt, Minel Akdeniz, 63 Kg: Nurdan Almalı, 70 Kg: Merve Topoğlu, Melike Kablan, Burcu Aksoy, 78 Kg: Ece Zurnacı, Saliha Taşan, A. Kübra Aydoğdu, +78 Kg: Mine Kalender, Yağmur Şengül ve Sevda Taşlı.
Erkekler: 60 Kg: Emirhan Karahan, Salih Yıldız, Enes Uysal, Berkan Bedir, Burak Mecit, 66 Kg: A. Berkin Özcan, Seyit Erel, Berat Kılıç, Abdülaziz Kara, Eren Aksoy, 73 Kg: K. Can Çelik, Umalt Demirel, Bayram Kandemir, Yusuf Esirci, 81 Kg: Recep Çimen, A. Burak Çuhadar, Ahmet Çifçi, 90 Kg: Fatih Kösa, Can Güzel, Y. Emre Kılınç, 100 Kg: Ö.Kemal Aydın, M. Can Talay, F. Enes Acet, +100 Kg: Emrullah Uçar, Furkan Güner.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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