Genç Milliler Avrupa ikincisi

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'ya 57-53 mağlup olan Türkiye, Avrupa ikincisi oldu.

Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi. Maçın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 31-23 üstün gitti.

Milliler ikinci yarıya da etkili başlasa da fakın kapanmasına engel olamadı ve son çeyreğe 43-42 önde girdi. Dördüncü periyotta ise sayı üretmekte zorlanan milliler, müsabakayı 57-53 kaybederek Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak: İHA