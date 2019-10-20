Genç modacılar, en güzel tasarım için yarışacak

Yenilikçi, vizyoner, genç tasarımcılara kendini gösterme fırsatı veren, genç tasarımcıların Türk moda endüstrisine sunduğu yeni değerleri ortaya çıkaran, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Moda Tasarım Yarışması 15. kez start alıyor.

Genç tasarımcılar ile konfeksiyon endüstrisinin tanışmasında köprü görevi gören EİB Moda Tasarım Yarışması'na, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) hayat veriyor. Genç tasarımcıların büyük ilgi gösterdiği EİB Moda Tasarım Yarışması'nın bu yılki teması var olan kaynakları en verimli ve doğaya duyarlı şekilde kullanarak gelecek nesillerin umutlarına ve yaşam standartlarına sahip çıkma bilincini ifade eden TECH-TILITY olarak belirlendi.

"Türk hazır giyim sektörü tasarımla kabuk değiştirdi"

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe son 20 yılda önemli bir kabuk değişikliği yaşadığını, fason üretimden kendi koleksiyonlarını hazırlayan ve dünyaya ihraç eden bir boyuta kavuştuğunu bu sayede yıllık 18 milyar dolar ihracat seviyesine çıktığını dile getiren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, EİB Moda Tasarım Yarışması ve diğer tasarım yarışmalarının bu iklimin oluşmasına büyük katkı sağladığını kaydetti. Tasarımcıların, yeni eserler ortaya çıkarırken en büyük mirasımız olan doğayı bugünkü yaşam iksirimizle birleştirmelerini beklediklerini anlatan Sertbaş,"Tasarımcılarımızın bu bilinç ve ön görüyle doğayı koruyan teknolojiyi tasarımlarıyla buluşturmalarını istiyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi, tasarımcılarımızın yol gösterici olmalarını çalışmalarında buna ağırlık vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

"TECH-TILITY unuttuğumuz değerleri hatırlatacak"

EİB Moda Tasarım Yarışması'nın temasının teknolojideki gelişmeleri konfeksiyon endüstrisi için faydalı hale getirmeyi hedeflediğine vurgu yapan EİB Moda Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Tuğba Hazar ise, "Gerçek yaşamı, var olan kaynakları en verimli şekilde kullanarak gelecek nesillerin umutlarına ve yaşam standartlarına sahip çıkmak istiyoruz. Tasarımcıların, ortaya çıkaracakları eserlerle dijitalleşen dünyada unuttuğumuz değerleri tekrar insanlığın gündemine almasını sağlamalarını amaçlıyoruz" dedi.

"Teknolojik, sürdürülebilir doğa dostu tasarımlar bekliyoruz"

Günümüzde baş döndürücü hızla gelişen teknolojiyi tasarımlara uyarlayarak hem doğa dostu, hem de teknoloji ile harmanlanmış sürdürülebilir günümüzden yarına yaşatabileceğimiz, yenilikçi tasarımların mümkün olduğunu EİB 15. Moda Tasarım Yarışması'nda göstermek istediklerinin altını çizen Hazar, sözlerini şöyle tamamladı:

"2020/21 sonbahar-kış koleksiyonlarında, bize miras kalan değerleri koruyarak, hem doğa dostu, hem de teknolojinin sunduğu konforu insanlara yaşatabileceğimiz tasarımların genç tasarımcıların çalışmasıyla ortaya çıkacağına inanıyoruz."

Final Gecesi Defilesi

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin destekleriyle düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nda yarışmacılar, 4 adet 2020-21 sonbahar-kış koleksiyonu içeren erkek, kadın ya da karma koleksiyonlar hazırlayarak yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılan tasarımcılar arasından iki aşamalı eleme sonrasında seçilecek 10 tasarımcının koleksiyonlarını, 2020 yılı nisan ayında düzenlenecek, "Final Gecesi Defilesi'nde sergilenecek.

Hem para, hem yurt dışında eğitim ödülü

EİB Moda Tasarım Yarışması'nda birinci olacak tasarımcı 18 bin TL ödüle hak kazanırken, ikinci tasarımcı 13 bin TL, üçüncü tasarımcı 8 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Öte yandan, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin sunduğu projenin Ticaret Bakanlığınca onaylanması halinde dereceye giren tasarımcılar yurtdışında eğitim alma imkânına kavuşacak. Yarışmada ilk 10 finalist arasında yer alan tasarımcılar, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesinin belirleyeceği EHKİB'in milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiği fuarlardan herhangi birine ziyaretçi olarak katılabilecek.

Tasarımcılar, EİB Moda Tasarım Yarışması'na 20 Aralık tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Yarışmaya katılım koşulları ve detaylar http://www.eib.modatasarimyarismasi.org adresinde yer alıyor.

Kaynak: İHA