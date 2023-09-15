Genç mühendis adayları, elektrik üretimini yerinde inceledi

Cengiz Enerji, geleceğin mühendisleri için, rüzgar enerji santrali ve güneş enerji santralinden oluşan Sinop Hamsi Hibrit Enerji Santrali ile Samsun Doğal Gaz Çevrim Santrali'ne bir teknik gezi düzenledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Genç mühendis adayları, elektrik üretimini yerinde inceledi

Cengiz Enerji, geleceğin mühendisleri için, rüzgar enerji santrali ve güneş enerji santralinden oluşan Sinop Hamsi Hibrit Enerji Santrali ile Samsun Doğal Gaz Çevrim Santrali'ne bir teknik gezi düzenledi. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından organize edilen geziye, 12 üniversiteden 48 öğrenci katıldı.

Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz Enerji, geleceğin mühendislerinin eğitimine katkı sağlamak ve elektrik üretimini yerinde öğrenmelerine destek olmak amacıyla TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi iş birliğiyle düzenlediği ziyaretlere devam ediyor. 12 üniversitenin elektrik-elektronik bölümlerinde eğitim gören 48 öğrenci, Cengiz Enerji'nin rüzgar enerji santrali (RES) ve güneş enerji santralinden (GES) oluşan Sinop'taki Hamsi Hibrit Enerji Santrali ile Samsun'daki Doğal Gaz Çevrim Santrali'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TED Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi'nden öğrencilerin katıldığı ziyaretin ilk durağı, rüzgar ve güneş santralleri sayesinde iki kaynaktan elektrik üretiminin yapılabildiği Hamsi Hibrit Enerji Santrali oldu. Geleceğin genç mühendis adayları, Cengiz Enerji'nin toplam 500 MW'ı aşan kurulu güce ulaşan rüzgar ve güneş kaynaklı enerji santrali yatırımlarının ilk örneklerinden biri olan ve Sinop'ta bulunan Hamsi Hibrit Enerji Santrali ile ilgili detaylı bilgi aldı.

Tarih ve kültüre yolculuk

Programın ikinci gününde öğrenciler, faaliyete başladığı dönemde dünyanın verimli doğal gaz çevrim santrali olarak ödüller kazanan Samsun Doğal Gaz Çevrim Santrali'yle ilgili detaylı bilgi aldı. Türkiye'de enerji arz güvenliğinin özel sektördeki önemli temsilcilerinden biri olan Cengiz Enerji yöneticileri, elektrik üretimini yerinde anlatırken öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Tesis gezilerinin ardından iki kentin kültürel bölgelerini de tanıma fırsatı bulan öğrenciler, Diyojen Heykeli, Sinop Cezaevi ve Türkiye'de milli mücadelenin başladığı yer olan Samsun'daki Bandırma Vapuru'nu ziyaret etti. Öğrenciler ayrıca, arkeoloji kazı çalışmaları Cengiz Holding'in grup şirketi Eti Bakır sponsorluğunda sürdürülen ve ilk yerleşim izleri M.Ö. 4500 yılına uzanan İkiztepe Höyüğü'ne giderek tarihi kazılar hakkında da bilgi aldı.

Genç mühendis adayları, elektrik üretimini yerinde inceledi

Genç mühendis adayları, elektrik üretimini yerinde inceledi

Genç mühendis adayları, elektrik üretimini yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovu
ZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovu
Gıda Sektörü GSO’da bir araya geldi
Gıda Sektörü GSO’da bir araya geldi
Halı tarlalarında güneşin soldurduğu milyonluk halıların hasatı başladı
Halı tarlalarında güneşin soldurduğu milyonluk halıların hasatı başladı
Yerli propolis üreticisi kadın girişimciye AB’den inovasyon ödülü
Yerli propolis üreticisi kadın girişimciye AB’den inovasyon ödülü
Son Haberler
Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı
Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı
Hamitler için acil eylem planı devrede
Hamitler için acil eylem planı devrede
Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı
Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı
Avrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyor
Avrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyor
Denizli Büyükşehirden esnaf odalarına dev destek
Denizli Büyükşehirden esnaf odalarına dev destek
Denizli’nin iklimlendirme sektörü ihracatı yüzde 120’nin üzerinde arttı
Denizli’nin iklimlendirme sektörü ihracatı yüzde 120’nin üzerinde arttı
Avrupa’nın otoyol standartları Türkiye’de belirleniyor
Avrupa’nın otoyol standartları Türkiye’de belirleniyor
Çok Okunanlar
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kütahya’nın meşhur ’Terziler kavunu’ tezgahlardaki yerini aldı
Kütahya’nın meşhur ’Terziler kavunu’ tezgahlardaki yerini aldı
Başkan Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile bir araya geldi
Başkan Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile bir araya geldi
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!