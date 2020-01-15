Genç ofis için imzalar atıldı

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve akademik ile idari personelin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmaların gerçekleştirilmesine yönelik kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına ise İl Müdürü Fuat Taşkesenligil katıldı.

Eğitim ile sportif faaliyetleri bir araya getirecek çalışmaların yapılması konularında mutabakata varılan protokolle; öğrencilerin almış oldukları eğitimle birlikte kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla üniversite yerleşkesinde atölye ve kulüp çalışmalarının yapılacağı "Genç Ofis" açılması hedefleniyor.

"Gençlerimize Faydalı Olacak Uygulamalar Hayata Geçirilecek"

İmza töreninde bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu iş birliği çerçevesinde açılması öngörülen Genç Ofis'in öğrenciler ile akademik ve idari personelin gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanabilmeleri için yapılacak faaliyetlerin tanıtıldığı, aynı zamanda üniversitenin ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ilgili alanlarda uygun görülen faaliyetlerin organize edileceği bir alan olarak tasarlandığını aktardı.

Protokolde, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmaya yönelik sertifika ve diğer eğitim programlarının açılmasını destekleyecek unsurların da yer aldığını belirten Rektör Çomaklı, İl Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik araştırma, eğitim, proje ve programların, üniversite koordinasyonunda gerçekleştirileceğini de vurguladı.

Öğrenciler ile akademik ve idari personelin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarının artırılması amacıyla, gönüllülük ile ilgili çalışmaların, seminer ve derslerin desteklenmesi hususunda akademik birimlerin teşvik edileceği bilgisini paylaşan Rektör Çomaklı, bu anlaşmanın iki kurumada hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Genç Ofis'te Yürütülecek Her Proje, Öğrencilerin Kişisel Gelişimine Katkı Sağlayacak"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan projenin Erzurum ayağında ilk adımının atıldığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise, gençler için oldukça faydalı bir hizmette Atatürk Üniversitesi ile birlikte ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sosyal barışın ve birlikteliğin sağlanmasına yönelik projelerin üretileceği Genç Ofis'te yürütülecek her proje ve etkinliğin üniversite gençlerinin kişisel gelişimine de katkı sağlayacağına dikkat çeken Taşkesenligil, imzalanan bu protokolün hem Erzurum'a hem de üniversite öğrencileri ile personeline katkı sunacağına yürekten inandığını belirterek, gösterdiği yakın ilgi ve katkıdan dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

Kaynak: İHA