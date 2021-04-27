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Genç öğretmenden acı haber! 7 aylık hamile olan Tuğba öğretmen Covid-19’a yenik düştü

Çankırı'da 7 aylık hamile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Bekel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Genç öğretmenden acı haber! 7 aylık hamile olan Tuğba öğretmen Covid-19’a yenik düştü

Çankırı'dan hamile öğretmenden acı haber geldi. 7 aylık hamile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Bekel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çankırı'da özel bir kolejde çalışan Tuğba Bekel (28), kısa bir süre önce korona virüse yakalandı. Hamile olması nedeniyle tedavisine Ankara Şehir Hastanesinde devam edilen Bekel'in durumu zaman içerisinde ağırlaşırken sağlık nedeniyle 7 aylık bebeği de sezaryen ile alınarak küvöze konuldu. Entübe edilen genç öğretmen, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan Tuğba Bekel, bugün sabah saatlerinde memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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