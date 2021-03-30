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  3. Genç oyuncu Sevda Erginci'den beklenen açıklama geldi

Genç oyuncu Sevda Erginci'den beklenen açıklama geldi

Yasak Elma, Hayat Bazen Tatlıdır, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol alan Sevda Erginci'den Instagram olayı ile ilgili açıklama geldi.

Genç oyuncu Sevda Erginci'den beklenen açıklama geldi 117

Sevga Erginci'nin 1,6 milyonluk Instagram hesabı çalındı. 