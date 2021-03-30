Genç oyuncu Sevda Erginci'den beklenen açıklama geldi Yasak Elma, Hayat Bazen Tatlıdır, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol alan Sevda Erginci'den Instagram olayı ile ilgili açıklama geldi.

1 7 Sevga Erginci'nin 1,6 milyonluk Instagram hesabı çalındı.