Genç polis memurunun kahreden ölümü! Sercan Ç. evinde başından vurulmuş halde bulundu

Burdur'dan kahreden bir haber geldi. Bucak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görev yapan trafik polisi 23 yaşındaki polis memuru Sercan Ç. evinde başından vurulmuş halde bulundu. Yalnız yaşayan polis memurunun intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

İŞ GİTMEYİNCE ARKADAŞLARI ŞÜPHELENDİ

Sercan Ç. sabah saatlerinde işe gitmeyince mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefonla genç polis memuruna ulaşılamayınca ekip arkadaşları evine gitmeye karar verdi. Sercan Ç.'nin Yetmiş Evler Mahallesi 2919 Sokak'taki evine giden arkadaşları zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Sercan Ç.'nin kapıyı açmaması üzerine şüphelenen ekip arkadaşları çareyi içeri girmekte buldu. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaştı. Genç polis memurunu kanlar içerisinde bulan ekip arkadaşları büyük şok yaşadı. Hayatını kaybeden Sercan Ç.'nin yanında beylik tabancası da bulundu.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Sercan Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis memurunun cansız bedeni Bucak Devlet Hastanesi'nin morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Karakaya da olay yerine gelerek bilgi alırken, genç polis memeurunun intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.