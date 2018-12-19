Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "Genç Seda" Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Isparta'da Hacı Ahmet Ersöz İmam Hatip Lisesi koordinesinde yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri'nde okuyan öğrencilerin mesleki yeterliliklerini arttırmak, özgüven duygusunu geliştirme, sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan, "Genç Seda" Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Isparta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi.

Isparta ve İlçelerinde bulunan İmam Hatip Liseleri öğrencilerinin katıldığı Yarışma sonunda Eğirdir Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Özcan İl birincisi oldu. Hasan Hüseyin Özcan, Bölge finalinde Isparta'yı temsil edecek.

Kaynak: İHA