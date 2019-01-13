Genç şoför kaygan zemini hesaba katamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.15 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu, Vali Konağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametine gitmekte olan Süleyman T. (20) idaresindeki 09 FM 538 plakalı otomobil Yeni Dörtyol Kavşağına hızlı girdi. Yağan yağmurla birlikte kayganlaşan zeminde şoför Süleyman T. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağ sol yaptıktan sonra orta refüje çarpan otomobil daha sonra takla atarak durabildi. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü Süleyman T. ile yolcu Serhat. S. (20) araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan Süleyman T. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA