Genç sporcular Bursa’nın gururu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alt yapısından yetiştirdiği sporcularla önemli başarılar kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm branşını ziyaret ederek, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm branşını, Atıcılar Olimpik Atlezim Pisti'ndeki antrenman sırasında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Nurullah Yıldız ve Kulüp Müdürü Yüksel Arslan ziyarette hazır bulundu.

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün çalışmalarının önemine değinerek, Bursa'da doğan ve burada yetişen sporcularla başarılar kazanmanın çok değerli olduğunu ifade etti.

"Milli takımda da sporcumuz var"

Büyükşehirli sporcuların eğitim hayatı devam ederken, sporda da başarılar kazandıklarını belirten Başkan Aktaş, "Sporcularımız 2018 - 2019 sezonunda önemli başarılara imza attılar. Bu sezon "U16 Kulüpler Ligi'nde üçüncülük ve "Atmalar Ligi'nde ikincilik kazandılar. Genç bayanlarda ve büyük bayanlarda final yarışlarına çıkacaklar. Farklı kategorilerde birincilik, ikincilik ve üçüncülükler aldılar. Sadece 2019 yılında alt yapımızdan yetişen sporcularımızın aldığı madalya sayısı 100'ün üzerinde Ayrıca 5 sporcumuz milli takımlarda yer alıyor. Yüksek rakamlı transfer ücretlerinin dolaştığı, farklı şehirlerden ve kulüplerden gelen sporcularla başarıların elde edilmeye çalışıldığı bir ortamda, Bursa'da yaşayan ve Bursa'da doğup büyümüş çocuklarımızla bu başarıları elde ediyor olmak çok değerli. Bu başarıları artırarak devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Her bireyin ve özellikle çocukların, yaşamlarında spor ve sanatla ilgilenmesini tavsiye eden Başkan Aktaş, ziyarette sporcuların ilgi odağı oldu. Sporcularla sohbet eden Başkan Aktaş, günün anısına gençlerle fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: İHA