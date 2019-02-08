Genç sporcular pistin tozunu attılar

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Okullar arası Gençler A ve Özel sporcular puanlı atletizm il birinciliği yapıldı.

Müsabakalara, Merkez ve İlçelerden 100 sporcu katıldı. 2 gün süren yarışların ilk gününde, 100 metre, 400 metre, 1500 metre, yüksek atlama, cirit atma, 110 metre engel, uzun atlama ve gülle atma yarışları ikinci gününde ise bugün, 200 metre, 800 metre, 3000 metre, 300 metre, 100 metre engel, 110 engel, disk atma, cirit atma, gülle atlama, uzun atlama, yüksek atlama üç adım atlama yarışları yapıldı. Bir birinden heyecanlı ve nefes kesen yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele verdi. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Takım halinde ve barajı geçen sporcular Türkiye Şampiyonası grup müsabakaların katılmaya hak kazandı.

Kaynak: İHA