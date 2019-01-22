Genç sporculara sağlıklı beslenme eğitimi

Kuşadası Belediyespor'un genç sporcularına Kuşadası Belediyesi'nde görevli Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan Öz tarafından sağlıklı beslenme eğitimi verildi.

Eğitimde Diyetisyen Arıcan Öz, genç sporculara tüketmeleri gereken yiyecek grupları ve alternatif besinler hakkında bilgi verdi.

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen eğitime Kuşadası Belediyespor'un genç üyeleri ve eğitmenleri katıldı. Eğitimde Diyetisyen Arıcan Öz, bir sporcunun beslenme yöntemlerinden bahsederek, sporda başarının genetik yapıya uygun antrenman ve doğru beslenme ile mümkün olacağını ifade etti. Eğitim sonunda genç sporcuların vücut ölçümleri yapıldı.

Kaynak: İHA