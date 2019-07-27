Genç yaşta hayatını kaybeden Gülden Çınar gözyaşları arasında defnedildi
Bilecik'te 37 yaşında yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Gülden Çınar gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bilecik'te 37 yaşında yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Gülden Çınar gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bilecik'in tanınmış ailelerinden Çınar ailesi ferdi Birol Çınar'ın eşi Gülden Çınar, (37) yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü hastane dün vefat etmişti. 2 çocuk annesi Gülden Çınar'ın genç yaşta ölümü sevenlerini yasa boğarken, merhumenin cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Dedeoğlu Camii'inde kılınan cenaze namazına ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye merhumenin çok sayıda seveni katılırken, gözyaşları adeta sel oldu.
Kaynak: İHA
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