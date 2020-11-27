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Genç yaştaki tapu memuru evinde ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde tapu müdürlüğünde görev yapan 24 yaşındaki Metin İşcan evinde ölü bulundu.

Genç yaştaki tapu memuru evinde ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü halde bulundu. Olay, bugün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tapu müdürlüğünde çalışan 24 yaşındaki Metin İşcan'dan haber alamayan arkadaşları, gencin Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Uzun süre kapıyı çalan arkadaşları, kapının açılmaması üzerine şüphelenerek, polise ihbarda bulundu. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekibi, İşcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, İşcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç tapu memurunun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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