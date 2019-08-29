Genç yazarlar Atakum’da kütüphane istiyor

Genç Yazarlar Topluluğu Samsun'un Atakum ilçesinde halk kütüphanesi kurulmasını istedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Genç Yazarlar Topluluğu Başkanı Hüsamettin Akgül, Samsun'un hızlı gelişen ve büyüyen ilçesi olan Atakum" da halk kütüphanesi kurulması yönünde açıklamalarda bulundu. Atakum'un yıllardır konuşulan "kütüphane ihtiyacının giderilmesi" konusunda daha fazla geç kalınmaması gerektiğinin altını çizen Akgül, "Yıllardır çeşitli zaman aralıklarıyla gündeme gelen Atakum'a kütüphane kurulması yönünde çeşitli siyasi ya da akademik açıklamaların sadece düşünce aşamasında kalması ve ileri gidememesi hepimizi üzmektedir. Şu anda Atakum ilçemizde kütüphane olarak hizmet veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merkez Kütüphanesi geçtiğimiz yıl yeni yerine taşınmış ve bir nebze de olsa yoğun talebi rahatlatmış durumdadır. Ancak Samsun ve özellikle Atakum'un entelektüel yapısı, genç ve araştıran, her yaş grubundan bir öğrenci kitlesinin oluşu ile birlikte çok hızlı büyüyerek nüfusunda ciddi artışın yaşanması sebebiyle donanımlı bir kütüphane ihtiyacının giderilmesi süreci; fikirden öteye giderek hayata geçirilmesi gereken bir gerçektir" dedi.

Sadece öğrencilere yönelik bir kütüphane modelinin dışına çıkarak her yaştan insanın rahatlıkla gelebileceği, uzunca zaman geçirebileceği ve bilgi sahibi olabileceği, arşiviyle ve teknoloji unsurlarıyla birlikte desteklenmiş bir kütüphane hayal ettiklerini aktaran Akgül, şunları söyledi:

"Atakum, son yıllarda hızlı büyümesi ve göç alması sebebiyle dikkat çekmektedir. Bu büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği açıkça görünmektedir. Konumu, donanımı, hitap edeceği kitle bakımından şehrimizin gerekli kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak Atakum'a yakışan bölge kütüphaneleri kurulması talebimizi bir kez daha yeniliyoruz. Unutulmamalıdır ki en iyi yatırım, gençliğe ve eğitime yapılan yatırımdır."

Kaynak: İHA