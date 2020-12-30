Genç Yetenekler Atölyesi ne zaman başlayacak? Genç Yetenekler Atölyesi hak kazananlar isimler

FOX’un Sadri Alışık Kültür Merkezi iş birliğiyle bu yıl dijitale taşıdığı “Genç Yetenekler Atölyesi” kapsamında online oyunculuk eğitimi almaya hak kazanan 120 kişinin ismi belli oldu.

2018 yılında ilk kez gerçekleştirilen, FOX’un gençlik festivali “FOXFest”te hayata geçirilen “Genç Yetenekler Atölyesi” yarışması sayesinde gençler, hem oyunculuk eğitimi alma, hem de bir FOX dizisinde yer alma şansını elde etmişti. Yoğun istek üzerine “FOXFest 2019” ve İstanbul’da 8 ayrı üniversitede gerçekleştirilen “Genç Yetenekler Atölyesi – O Sensin Yarışması”nda da gençler, yeteneklerini sergileme imkanı bulmuştu.

Pandemi nedeniyle bu yıl gerçekleştirilemeyen gençlik festivali sebebiyle FOX, “Genç Yetenekler Atölyesi”ni Sadri Alışık Kültür Merkezi iş birliğinde dijitale taşıdı.

EĞİTİM ALMAYA HAK KAZANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Fox.com.tr’de bulunan yarışma koşullarında yer alan tiradı videoya çeken, 7 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında başvuru formunu eksiksiz dolduran ve Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin profesyonel eğitmenleri tarafından seçilen 120 kişinin ismi açıklandı.

6 AYLIK ÜCRETSİZ EĞİTİM

Yakında gerçekleştirilecek online oyunculuk eğitimini başarıyla tamamlayan 1 kişi ise Sadri Alışık Kültür Merkezi’nden hem 6 aylık ücretsiz oyunculuk bursu, hem de eğitimini tamamladıktan sonra bir FOX dizisinde konuk oyuncu olarak yer almaya hak kazanacak.



Genç Yetenekler Atölyesi online eğitim almaya hak kazanan kişiler:



1 Ahmet Hasercan

2 Aleyna Saçlık

3 Ali Çelik

4 Alper Can Aydın

5 Alperen Diker

6 Alperen İRİ

7 Amed Taş

8 Arda Fitoz

9 Arzu Sancarbarlas

10 Atalay Dorukoğlu

11 Aylin Kızıl

12 Ayşegül Yücer

13 Aysima Yılmaz

14 Bahar Irmak

15 Banu Karagöz

16 Başak Sevil Yuva

17 Batuhan Öksüz

18 Beliz Bayındır

19 Berfin Karla Üzel

20 Berkay Sönmez

21 Berra Berfin Bostan

22 Beste Acar

23 Beste Plak

24 Beyza Alkan

25 Beyza Durgut

26 Beyza Gül

27 Bora KOKULUÇİÇEK

28 Burak Khan

29 Burcu Şahin

30 Buse Altıntaş

31 Buse Bekdemir

32 Büşra Alnıtemiz

33 Cansu Güngörmüş

34 Cavit Şahin TATLICIOĞLU

35 Denizalp Sayar

36 Derin Özcan

37 Didem Gültekin

38 Dilek Koşar

39 Doğa Vardar

40 Doğukan Arı

41 Doğukan Yılmaz

42 Duru Demirhan

43 Edip Çağtay Güleray

44 Ege Çebi

45 Ege Uzpekar

46 Elif Ekilen

47 Elif Özdemir

48 Embiye Güler

49 Emre ALTIN

50 Eren Süloğlu

51 Esra Demir

52 Evrim BAYRAM

53 EZGİ CAKCAK

54 Ezgi Çınar

55 Fatma Şen

56 Fetican Ay

57 Fikret Özdemir

58 Filiz Kamış

59 Furkan Avşaroğlu

60 Gizem ÇANAKÇIOĞLU

61 Görkem Sunarel

62 GÖZDE KAPLAN

63 Gülcan Akman

64 Gülse Gökçeoğlu

65 Gülsüm Bozar

66 Hafize Şeker

67 Hande Asmaz

68 Hatice Sena Şişman

69 İkra Güneş Yılmaz

70 İnanç ORTANCA

71 İrem Budak

72 İrem Karaduman

73 İrem KOLTAN

74 İrem Özenç

75 İrem Şen

76 İrem Yapar

77 İrem Yılmaz

78 İREMSU ADA

79 Kaan Gül

80 Kemal Doğuhan BALCI

81 Melisa Akpolat

82 Mert Kılıç

83 Mert Şencan

84 Merve Bayraklı

85 Meryem Sude Yüksekkaya

86 Mete Çelimli

87 MISRA MUTLU

88 Muhammed Raşit Yılmaz

89 Mustafa Berk Genç

90 nazlıcan olgun

91 Nihat İbrahimoğlu

92 NURİYE CEREN KAPLAN

93 ÖMER SAFA BÜYÜKSARI

94 Özge Çiçek

95 Özge Dimitriadis

96 Özge SABAK

97 Rabia Nur Gölge

98 Salih Bayır

99 Seda Kurtuluş

100 Selin Arslan

101 Selin Özkan

102 Selin Türker

103 Senanur miraç Gezer

104 serap yağmur yıldırım

105 Serkan Yücel Özhan

106 Sevinç Koçak Yılmaz

107 Şeyma Kılıç

108 Simge Kılavuz

109 Şule Karakaya

110 Sultan Köroğlu

111 Suna Ayar

112 Tekinay Sarıkaya

113 Tutku Ece Alkan

114 Yağmur Dev

115 Yaren Bayraklı

116 Yusuf Özdinç

117 Zehra Barto

118 Zeynep Bensu Şimşek

119 Zeynep Göz

120 Zeynep Güven