Genç Yetenekler Atölyesi ne zaman başlayacak? Genç Yetenekler Atölyesi hak kazananlar isimler
Fox TV'nin düzenlediği 'Genç Yetenekler Atölyesi' projesine başvurarak katılım sağlayan ve eğitim fırsatı kazanan talihlilerin isimleri açıklandı. Peki Genç Yetenekler Atölyesi ne zaman başlayacak? Genç Yetenekler Atölyesi kazanan isimler...
FOX’un Sadri Alışık Kültür Merkezi iş birliğiyle bu yıl dijitale taşıdığı “Genç Yetenekler Atölyesi” kapsamında online oyunculuk eğitimi almaya hak kazanan 120 kişinin ismi belli oldu.
2018 yılında ilk kez gerçekleştirilen, FOX’un gençlik festivali “FOXFest”te hayata geçirilen “Genç Yetenekler Atölyesi” yarışması sayesinde gençler, hem oyunculuk eğitimi alma, hem de bir FOX dizisinde yer alma şansını elde etmişti. Yoğun istek üzerine “FOXFest 2019” ve İstanbul’da 8 ayrı üniversitede gerçekleştirilen “Genç Yetenekler Atölyesi – O Sensin Yarışması”nda da gençler, yeteneklerini sergileme imkanı bulmuştu.
Pandemi nedeniyle bu yıl gerçekleştirilemeyen gençlik festivali sebebiyle FOX, “Genç Yetenekler Atölyesi”ni Sadri Alışık Kültür Merkezi iş birliğinde dijitale taşıdı.
EĞİTİM ALMAYA HAK KAZANAN İSİMLER BELLİ OLDU
Fox.com.tr’de bulunan yarışma koşullarında yer alan tiradı videoya çeken, 7 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında başvuru formunu eksiksiz dolduran ve Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin profesyonel eğitmenleri tarafından seçilen 120 kişinin ismi açıklandı.
6 AYLIK ÜCRETSİZ EĞİTİM
Yakında gerçekleştirilecek online oyunculuk eğitimini başarıyla tamamlayan 1 kişi ise Sadri Alışık Kültür Merkezi’nden hem 6 aylık ücretsiz oyunculuk bursu, hem de eğitimini tamamladıktan sonra bir FOX dizisinde konuk oyuncu olarak yer almaya hak kazanacak.
Genç Yetenekler Atölyesi online eğitim almaya hak kazanan kişiler:
1 Ahmet Hasercan
2 Aleyna Saçlık
3 Ali Çelik
4 Alper Can Aydın
5 Alperen Diker
6 Alperen İRİ
7 Amed Taş
8 Arda Fitoz
9 Arzu Sancarbarlas
10 Atalay Dorukoğlu
11 Aylin Kızıl
12 Ayşegül Yücer
13 Aysima Yılmaz
14 Bahar Irmak
15 Banu Karagöz
16 Başak Sevil Yuva
17 Batuhan Öksüz
18 Beliz Bayındır
19 Berfin Karla Üzel
20 Berkay Sönmez
21 Berra Berfin Bostan
22 Beste Acar
23 Beste Plak
24 Beyza Alkan
25 Beyza Durgut
26 Beyza Gül
27 Bora KOKULUÇİÇEK
28 Burak Khan
29 Burcu Şahin
30 Buse Altıntaş
31 Buse Bekdemir
32 Büşra Alnıtemiz
33 Cansu Güngörmüş
34 Cavit Şahin TATLICIOĞLU
35 Denizalp Sayar
36 Derin Özcan
37 Didem Gültekin
38 Dilek Koşar
39 Doğa Vardar
40 Doğukan Arı
41 Doğukan Yılmaz
42 Duru Demirhan
43 Edip Çağtay Güleray
44 Ege Çebi
45 Ege Uzpekar
46 Elif Ekilen
47 Elif Özdemir
48 Embiye Güler
49 Emre ALTIN
50 Eren Süloğlu
51 Esra Demir
52 Evrim BAYRAM
53 EZGİ CAKCAK
54 Ezgi Çınar
55 Fatma Şen
56 Fetican Ay
57 Fikret Özdemir
58 Filiz Kamış
59 Furkan Avşaroğlu
60 Gizem ÇANAKÇIOĞLU
61 Görkem Sunarel
62 GÖZDE KAPLAN
63 Gülcan Akman
64 Gülse Gökçeoğlu
65 Gülsüm Bozar
66 Hafize Şeker
67 Hande Asmaz
68 Hatice Sena Şişman
69 İkra Güneş Yılmaz
70 İnanç ORTANCA
71 İrem Budak
72 İrem Karaduman
73 İrem KOLTAN
74 İrem Özenç
75 İrem Şen
76 İrem Yapar
77 İrem Yılmaz
78 İREMSU ADA
79 Kaan Gül
80 Kemal Doğuhan BALCI
81 Melisa Akpolat
82 Mert Kılıç
83 Mert Şencan
84 Merve Bayraklı
85 Meryem Sude Yüksekkaya
86 Mete Çelimli
87 MISRA MUTLU
88 Muhammed Raşit Yılmaz
89 Mustafa Berk Genç
90 nazlıcan olgun
91 Nihat İbrahimoğlu
92 NURİYE CEREN KAPLAN
93 ÖMER SAFA BÜYÜKSARI
94 Özge Çiçek
95 Özge Dimitriadis
96 Özge SABAK
97 Rabia Nur Gölge
98 Salih Bayır
99 Seda Kurtuluş
100 Selin Arslan
101 Selin Özkan
102 Selin Türker
103 Senanur miraç Gezer
104 serap yağmur yıldırım
105 Serkan Yücel Özhan
106 Sevinç Koçak Yılmaz
107 Şeyma Kılıç
108 Simge Kılavuz
109 Şule Karakaya
110 Sultan Köroğlu
111 Suna Ayar
112 Tekinay Sarıkaya
113 Tutku Ece Alkan
114 Yağmur Dev
115 Yaren Bayraklı
116 Yusuf Özdinç
117 Zehra Barto
118 Zeynep Bensu Şimşek
119 Zeynep Göz
120 Zeynep Güven