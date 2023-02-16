Gencay Erten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gencay Erten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gencay Erten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gencay Erten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gencay Erten 7 Haziran 1991 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gencay Erten Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gencay Erten, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gencay Erten'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gencay Erten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gencay Erten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gencay Erten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gencay Erten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2010 yılında Kastamonuspor

1 Ağu 2012 yılında Kayseri Şeker

1 Ağu 2013 yılında Tuzlaspor

17 Ocak 2014 yılında Erzurum BB

29 Ağu 2014 yılında Eyüpspor

30 Ağu 2018 yılında Z. Kömürspor

29 Ağu 2019 yılında Sivas Belediye

17 Eylül 2020 yılında Osmaniyespor FK

9 Temmuz 2021 yılında Edirnespor

Gencay Erten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gencay Erten şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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