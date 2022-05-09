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  3. Gençler 'Eurodesk' projesi ile Avrupa’daki Erasmus fırsatlarını tanıyacaklar

Gençler 'Eurodesk' projesi ile Avrupa’daki Erasmus fırsatlarını tanıyacaklar

Pendik Belediyesi'nin imza attığı “Eurodesk “ projesi ile öğrencilerin Erasmus programları hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Gençler 'Eurodesk' projesi ile Avrupa’daki Erasmus fırsatlarını tanıyacaklar

Pendik Belediyesi, gençler adına bir yeni projeye daha imza attı.

Gençleri eğitim alanında Avrupa fırsatları hakkında bilgilendirmek, daha kaliteli hizmet sunabilmek ve bu fırsatlar doğrultusunda gençlere daha kolay ulaşmak için başlatılan proje Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca kabul edildi.

36 ÜLKEDE FAALİYETTE

Belediyede kurulacak olan Eurodesk masasıyla ilçedeki ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik Erasmus+ Programı gibi Avrupa fırsatlarını tanımalarına olanak sağlanıyor. Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki gönüllülük projeleri, gençlik değişimi programları, staj imkanları ve Erasmus Öğrenci Değişimi Programı gibi Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan ve 36 ülkede faaliyette bulunan Avrupa Bilgi Ağı görevi görüyor.

Gençler 'Eurodesk' projesi ile Avrupa’daki Erasmus fırsatlarını tanıyacaklar

Eurodesk hangi hizmetleri içeriyor?

• Ücretsiz Soru Yanıtlama Hizmeti (E-Posta, Faks, Telefonla, Yüz Yüze)
• Soru Sahiplerine Öneri ve Yardım Hizmetleri
• Fonlarla İlgili Avrupa Bilgisine İnternet Erişimi Sağlanması
• Eğitimler Düzenlenmesi ve Destek Hizmetleri
• Konferanslar, Seminerler ve Diğer Etkinliklerin Düzenlenmesi
• Kaynak Materyallerin Basılması ve Dağıtılması
• Gençlik Programı ile İlgili Bilgilerin Yaygınlaştırılması

Bölge Gündem Editör Ekibi
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