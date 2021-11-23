Gençler sahaya futbol için çıktı, boksa geçti! Tekmeli yumruklu birbirine girdiler!

Dönem dönem hem profesyonel hem de amatör liglerde futbolcuların kendinden geçerek maçın gerginliğiyle birbirine girdiği durumlara şahit oluyoruz. O anlardan biri de Ankara Amatör Küme U18 Gençler Ligi'nde yaşandı. Tigemspor ile Akyurt Belediyespor takımlarının karşılaştığı müsabakanın ardından futbolcular bir anda kavgaya tutuştu. Birbirlerine tekmeli yumruklu saldıran futbolcuların kavgasında çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken 8 futbolcuya ise kırmızı kart çıktı.

MAÇ BİTTİ, TARTIŞMA BAŞLADI

Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken 2-1 geride olan Tigemspor, bulduğu golle Akyurt Belediyespor karşısında skoru 2-2'ye getirdi. Uzatma dakikalarında ise Akyurt Belediyespor yeniden 3-2 öne geçti ve müsabaka bu skorla sonuçlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise iddiaya göre yenilgiden dolayı üzgün olan Tigemsporlu futbolcular, Akyurt Belediyespor futbolcularına sözlü olarak sataştı.

3 FUTBOLCU YARALANDI

Sözlü tartışmaların ardından bir anda futbolcular birbirlerine girdi. Teknik ekip ve idarecilerin de kavgayı ayırmak için sahaya girdiği olayda polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar sakinleştirildi. 3 futbolcunun aldığı darbelerin ardından hafif şekilde yaralandığı belirtilirken takımlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

8 KİŞİYE KIRMIZI KART ÇIKTI

Öte yandan maç sonunda çıkan olayları izleyen hakem Sabri Emre Tekin, soyunma odasına gitti. Daha sonra her iki takım sorumlularını odasına çağıran Tekin, Tigemspor'dan 6, Akyurt Belediyespor ise 2 sporcuya kırmızı kart gösterdiğini bildirdi.