Gençler Şeyda Taluk ile buluşacak

Tepebaşı Kuluçka Merkezi, düzenlediği sanal buluşma etkinliklerine devam ediyor. #BaşrolSensin sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğin konuğu bu kez Kuluçka Merkezi'nin danışma kurulu üyesi ve eğitmenlerinden Şeyda Taluk olacak.

Tepebaşı Kuluçka Merkezi, gençlerin girişimcilik ruhuna katkı sağlamak adına gerçekleştirdiği faaliyetlere devam ediyor. Koronavirüs sürecinde etkinliklerine sanal ortamda devam eden Tepebaşı Kuluçka Merkezi, bu kez gençler ile Kuluçka Merkezi'nin danışma kurulu üyesi ve eğitmenlerinden Şeyda Taluk'u buluşturacak. 30 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek sohbet hakkında bilgi edinmek isteyen gençler, Tepebaşı Kuluçka Merkezi'nin "tepebasikulucka" adlı sosyal medya hesaplarını hesabını takip edebilecek.

Kadir Has Üniversitesinde İletişim bölümünün kurulmasında da görev alan Şeyda Taluk, halen Bahçeşehir Üniversitesinde İkna ve İletişim Psikolojisi dersleri vermektedir.

Kaynak: İHA